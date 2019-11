Des reliques du Prophète exposées à Madagh, une première au Maroc

Des reliques du Prophète Sidna Mohammed sont exposées au siège de la zaouiya Qadiriya Boutchichiya à Madagh, dans la province de Berkane, et ce pour la première fois au Maroc.

Cette exposition est montée dans le cadre des activités marquant la 14ème Rencontre mondiale du soufisme (RMS), organisée, du 6 au 10 novembre la Tariqa Qadiriya Boutchichiya et la fondation Al Moultaqa, en partenariat avec le Centre euro-méditerranéen d'étude de l’islam actuel (CEMEIA).

Les visiteurs ainsi que les participants à cette 14ème édition ont eu l’honneur et le privilège de voir une dizaine d’objets et d’effets personnels du Prophète dans cette exposition, ouverte vendredi soir à Madagh, en présence de plusieurs personnalités, marocaines et étrangères.

Une sandale, une empreinte du pied du prophète, des morceaux de turban, de la Kiswa de la Kaaba et d’une tunique, poussière de la tombe du prophète, chevelure, et des écrits sont autant de reliques du prophète qui ont été amenées par une famille ottomane de Turquie mais installée en Inde qui préserve cet héritage depuis des siècle et le transmet de génération en génération.

Les Rencontres mondiales du Soufisme, qui traitent cette année du thème «Soufisme et développement, la dimension spirituelle et l’édification de l’Homme», est un rendez-vous annuel qui a pour objectif de mettre l’accent sur l’évolution des relations entre le soufisme et son contexte et d’étudier dans quelle mesure l’éducation soufie, en tant que tradition spirituelle de l’Islam, peut contribuer à trouver des solutions à des questions particulièrement importantes dans le contexte mondial actuel.