La Banque mondiale approuve un prêt pour renforcer les municipalités marocaines

Le conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé jeudi un prêt de 271,8 millions d’euros (300 millions de dollars) en faveur du renforcement des municipalités marocaines.

«L’objectif de ce programme s’inscrit dans les efforts plus généraux engagés par le royaume pour améliorer les services urbains et transformer les agglomérations en moteurs de croissance et de création d’emplois», indique l’institution financière internationale dans un communiqué.

Le Programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes a pour objectif de renforcer les capacités des municipalités en leur fournissant un cadre durable et basé sur la performance qui les aide à accomplir leur travail, rappelle la Banque mondiale.

«L’objectif du programme consiste à promouvoir le développement territorial en renforçant les municipalités marocaines», explique Jesko Henschel, directeur des opérations pour le Maghreb à la Banque mondiale, cité par le communiqué. «Le programme ciblera les lacunes majeures du point de vue de l’efficacité des communes afin de promouvoir un système de gestion urbaine transparent, efficient et redevable à même d’entraîner un développement local durable et de renforcer le pouvoir d’attraction des villes marocaines.»

Ce projet aidera aussi le ministère de l’Intérieur à réaliser une «ambitieuse évaluation annuelle des performances des communes», poursuit-on, précisant que la démarche permettra de communiquer en temps réel des informations sur le manque de capacités au niveau municipal et de traiter ces carences au moyen de services d’assistance technique et de formation adaptés.

Dans le cadre des objectifs du programme, le ministère d’Abdelouafi Laftit fournira aux communes participantes un guide pratique destiné à les aider à se doter des compétences nécessaires pour améliorer leurs résultats.