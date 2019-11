Affaire Félix Ramos : Sa condamnation à huit ans de prison, une victoire inachevée ?

Le tribunal de première instance de Tanger a rendu son verdict jeudi dans le cadre de l’affaire Félix Ramos. Arrêté le 17 juin à Tanger sur fonds d’accusation d’escroquerie et accusé par un jeune marocain de l’avoir violé alors qu’il était âgé de 14 ans, le ressortissant espagnol a été condamné à huit ans de prison.

Selon le journal El Español, le juge a estimé, lors de la dernière audience qui s'est déroulée à huis clos en présence des avocats des deux parties, que le requérant était une victime et qu'il devrait suivre un traitement médical suite aux conséquences des événements qu’il a vécus alors qu’il était mineur. Son avocat a demandé une indemnité de 500 000 dirhams. Le juge a aussi ordonné le paiement d'un dirham symbolique à l’association Touche pas à mon enfant et à l'Association marocaine des droits de l'homme (AMDH).

La victime se dit «contente», l’ONG veut faire appel

«Je suis content (…) car cela montre que je n'ai pas menti. Le plus important, c'est que ces abus ne se reproduisent ni sur moi ni sur d'autres personnes», a déclaré le jeune marocain, M. B., âgé aujourd’hui de 20 ans et qui a dénoncé Felix Ramos (38 ans).

Ce dernier, face aux questions du juge, a «justifié les photos de jeunes garçons en sa possession par le fait qu'il travaille pour une agence de mannequins en Espagne, un alibi que le juge a exclu parce qu'il s'agissait de photos très osées», explique El Español.

Une peine qui ne satisfait pas l’ONG marocaine «Touche pas à mon enfant», qui s’est constituée partie civile dès le début de cette affaire, avant d’être soutenue par l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH). Contacté par Yabiladi ce vendredi, Mohamed Taib Bouchiba, correspondant local de l'association, nous affirme que Touche pas à mon enfant «va faire appel à ce jugement».

«Nous estimons que la peine prononcée reste en deçà du crime commis, car il s’agit pour nous de faits de traite des êtres humains», assure le responsable, arguant que l’ONG «a des preuves et des éléments qui le confirment». «Les photos, les enregistrements et les appels téléphoniques le prouvent et nous avons d’autres choses à présenter en appel», promet-il.

Des rapports et des liens à «mettre au clair»

Dans cette affaire, plusieurs noms d’Espagnols ont été cités. Il s’agit notamment de celui de María Rodríguez Almendros, fondatrice et présidente de l’association Ningún Niño sin Techo de Tanger. Une ONG dissoute par les autorités marocaines en juillet dernier, au lendemain de l’éclatement de cette affaire car l’un de ses résidents aurait aussi été victime d’abus sexuels. «C’était une organisation illégale qui a opéré au Maroc pendant une quinzaine d’années sans aucune autorisation», fustige Mohamed Taib Bouchiba. D’ailleurs, «compte tenu de la clarté des preuves, le juge a rejeté que certains des mineurs et ancien résidents de ce centre témoignent», complète El Espanol.

La présidente de Ningún Niño sin Techo, tout comme le chanteur espagnol Ricardo Ojeda, alias Falete, accusé aussi par la victime M. B. et une autre Espagnole, qui se trouvent actuellement en Espagne, n’ont pas été condamnés.

Pour Mohamed Taib Bouchiba, «les relations de ce monsieur avec ces personnes ainsi que les responsables et ceux qu’il escroquait doivent aussi être revues». «Il a des relations avec des personnes connues et influentes à Tanger qu’il faut tirer au clair», accuse-t-il.

«Nous demandons à ce que ces victimes aient plus de courage. Ceux qu’il a escroqués doivent présenter des plaintes pour savoir s’il s’agit d’un réseau, car pour nous, faire porter le chapeau à une seule personne n’est pas suffisant, d’autant qu’il est possible qu’il ne s’agisse que de la partie visible de l’iceberg.» Mohamed Taib Bouchiba

Rappelons que Felix Ramos a déjà été condamné à trois mois de prison pour avoir escroqué un homme d'affaires Belgo-marocain ainsi qu’un Français résidant au Maroc.