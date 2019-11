France : Le CFCM réorganise à nouveau ses élections internes

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a finalement fixé les élections destinées à renouveler ses instances aux dimanches 10 et 17 novembre, indique Libération, qui rappelle que l’instance a déjà reporté le scrutin à deux reprises.

«Cette décision a été prise mercredi», a indiqué à Libération Abdallah Zekri, président de la Comelec, la commission nationale chargée de superviser ces élections.

Les négociations sont toujours en cours pour arrêter définitivement les listes qui seront en lice. Libération précise que le corps électoral est quant à lui composé des délégués désignés par les mosquées.

Selon les derniers pointages, un millier de lieux de culte musulmans participerait au scrutin, soit environ un tiers des structures en activité. «C’est plus que lors de la dernière consultation électorale qui avait eu lieu en 2013», confirme Abdallah Zekri. Il y a six ans, un peu plus de 800 mosquées avaient participé au scrutin qui se fait sur la base du volontariat et a lieu à l’échelle régionale, le CFCM se déclinant localement en 25 CRCM (Conseils régionaux du culte musulman).