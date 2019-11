Biogaz : L'IRESEN compte lancer en 2020 les travaux de sa plateforme à Fès

La plateforme dédiée au biogaz et à la biomasse, en cours de développement dans la ville de Fès, sera lancée en 2020. C’est ce qu’a annoncé, jeudi à Rabat, le directeur des appels à projets et de l'innovation à l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), Rachid El Mrabet.

«Nous prévoyons le lancement des travaux de réalisation de cette plateforme l’année prochaine», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre d’un atelier sur le renforcement des capacités des journalistes marocains dans le secteur de l’énergie.

Il s’agit d’un «centre de recherche qui va abriter des laboratoires avec pilotes et démonstrateurs pour produire du biogaz avec des technologies nouvelles et adaptées au contexte marocain», a-t-il précisé.

Outre la biomasse provenant de déchets ménagers, cette plateforme qui sera implantée dans une «région agricole par excellence» (région Fès-Meknès, ndlr), s’intéressera à la biomasse agricole, a-t-il ajouté.

Le responsable a, à cet égard, mis en avant le potentiel de la biomasse dont regorge le Maroc, expliquant qu’il y a une moyenne de 75% de matières organiques dans les déchets ménagers des villes et plus de 85% dans ceux du milieu rural qui permettent la production du biogaz par l’incinération ou la méthanisation.

Cette plateforme vient s’ajouter à d’autres lancées par l’IRESEN, à l’exemple du Green Energy Park de Benguerir. Selon une étude du ministère de l’Énergie, dont les résultats ont été présentés fin février 2019, l'installation et la fabrication des projets de biomasse pourraient à long terme générer de 7 600 à 10 310 emplois dans les chaînes d'approvisionnement en biomasse et favoriser la réduction de 6,2 à 8,5 millions de tonnes de CO2 d'émissions de gaz à effet de serre (GES).