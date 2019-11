iENA 2019 : Le Maroc gagne 4 médailles au salon co-organisé par CE3M et la GIZ en Allemagne

La délégation marocaine, composée de 4 start-ups les plus innovantes du Maroc, au salon iENA 2019. / Ph. GIZ

Les inventeurs et start-up marocains ont remporté quatre médailles, dont une en Or, au salon international des idées, inventions et nouveautés (iENA) 2019 qui s'est tenu, du 31 octobre au 3 novembre à Nuremberg (Allemagne), indique la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

La délégation marocaine, composée de quatre start-ups les plus innovantes du Maroc, a été invitée à participer à l'événement co-organisé par le Cluster électronique, mécatronique et mécanique (CE3M) et l'Agence de la coopération allemande au Maroc.

«Nous sommes très heureux et fiers de revenir au Maroc avec quatre médailles», a dit Marzban Cooper, conseiller technique de GIZ Maroc, cité par un communiqué de l'Agence. «Le Maroc a toujours été un pays d'entrepreneurs et d'excellentes idées. Il est temps maintenant de faire du Maroc une plaque tournante mondiale de l'innovation technologique et d'obtenir la reconnaissance internationale qu'il mérite», a-t-il ajouté.

Les quatre start-up sélectionnées pour participer à l'événement opèrent dans les secteurs des sciences de matériaux, de l'agritech, de l'énergie et des smart-cities. L'Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P) a ainsi participé avec son projet Sens-Things, une solution de diagnostic et de maintenance prédictive à base d'un objet connecté doté d’une nouvelle technologie de capteur hybrid et une plateforme de big data et intelligence artificielle.

La fondation MASCIR (Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research) à Rabat, a, quant à elle, exposé son produit Agriscan, qui est un analyseur de qualité d’huile d’olive.

Pour sa part, la start-up Metatechnology a inventé un nouveau concept de camera 3D intelligente capable de reconnaitre des situations ambiantes dans des lieux publics sans violer l'identité des personnes captées dans son champ de vision. Enfin, la startup PilliotY, qui a lancé récemment une gamme de produits et solutions destinés à l’industrie 4.0, a été primée pour Metronic-CBH, un produit permettant d'analyser, pendant la production, la qualité de sertissage des câbles complexes et harnais aéronautiques et spatiales.