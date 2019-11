Porté par un MRE, le projet d'école des métiers du numérique au Sahara verra bientôt le jour

Mahjoub Bayassine, Président fondateur de la Digital France School et Mbarka Bouaida, présidente de la Fondation Ali Bouaida. / Ph. Facebook

La Fondation Ali Bouaida a signé, mercredi à Guelmim, un accord de partenariat avec la Digital France School, un réseau d'écoles du digital basé en France, en vue d'ouvrir une école spécialisée dans la formation gratuite aux métiers du numérique pour les jeunes non-diplômés de la région de Guelmim-Oued Noon.

Le président-fondateur de la Digital France School, Mahjoub Bayassine, a indiqué que la future école, baptisée «Digital Sahara School», assurera la formation gratuite de jeunes sans diplôme ou sans emploi dans les professions numériques.

Dans une déclaration à la MAP, le MRE a souligné que la signature de cet accord s'inscrit en droite ligne du contenu des discours royaux appelant à adapter les formations aux besoins du marché du travail et à la promotion du capital humain, ainsi que dans le cadre des efforts portant sur la concrétisation de la régionalisation avancée.

A moyen terme, l'objectif de ce partenariat est de lancer cinq écoles et de former 500 bénéficiaires à Guelmim, Tan-Tan, Sidi Ifni, Dakhla et Laâyoune, a précisé Mahjoub Bayassine,

Pour lui, le transfert de l'expérience accumulée par la Digital France School au Maroc est justifié par la similitude des problématiques constatées, notamment les taux de chômage enregistrés chez les jeunes et la nécessité de se former à des métiers prometteurs ouvrant des perspectives d'emploi pour les générations montantes.

De son côté, Mbarka Bouaida, présidente de la Fondation Ali Bouaida, s’est félicitée de la signature de cet accord en raison de son importance pour l'amélioration des perspectives de carrière des jeunes de la région.

Elle a également mis l’accent sur la pertinence des «offres d'emploi ouvertes aux jeunes titulaires de ce type de diplômes», considérant cet accord comme un «acquis» pour la région.