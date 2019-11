Paris : Rachida Dati conduira la liste Les Républicains aux municipales de 2020

Les Républicains ont investi, mercredi soir, Rachida Dati, 53 ans, maire du 7e arrondissement de Paris, pour les élections municipales de 2020, indique Le Figaro.

Le parti a donc tranché entre Rachida Dati et Marie-Claire Carrère-Gée, élue du 14e arrondissement et présidente du groupe LRI au Conseil de Paris. À la suite des auditions des deux candidates et de leurs projets, hier soir, la Commission nationale d’investiture du parti a ainsi donné le feu vert à Rachida Dati pour la course à la mairie de Paris aux municipales de mars 2020.

«Déterminée, elle assure pouvoir faire mentir les sondages qui la donnent perdante. Pas de doute, elle a envie de prendre la place d’Anne Hidalgo», commente Le Figaro.

Si elle a le soutien du président Christian Jacob et d’une partie des Républicains, la maire du 7e arrondissement de Paris ne fait pas l’unanimité au sein de tout le parti. Sarkozyste de la première heure, elle est en effet connue pour son impulsivité.

D’autant que, comme le rappelle Le Figaro, sa campagne pourrait être ternie par les affaires judiciaires. Rachida Dati fait l’objet d’une enquête ouverte en mai dernier pour «abus de biens sociaux» et «corruption». Elle porte sur des prestations de conseils conclues par Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer avec la filiale néerlandaise de l’alliance Renault-Nissan, RNBV, lorsque Carlos Ghosn était encore le PDG du groupe automobile.

Fin octobre, le bureau et le domicile parisien de Rachida Dati avaient été perquisitionnés dans le cadre de cette enquête.