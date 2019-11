18e édition du FIFM : Marrakech dévoile sa sélection officielle

Du 29 novembre au 7 décembre 2019, festivaliers et amoureux du cinéma découvriront 98 films provenant de 34 pays répartis en plusieurs sections, lors de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM).

Ces films sont «le reflet de la diversité et de la créativité de la production cinématographique internationale», indique un communiqué des organisateurs.

Ainsi, la compétition officielle reste fidèle au positionnement du festival : montrer des premiers ou seconds longs-métrages afin de révéler et de promouvoir les nouveaux talents du cinéma mondial. Les 14 films en lice pour décrocher l’Étoile d’or de Marrakech témoignent tous d’un «sens étonnant du style et de la profondeur de la pensée». Il s’agit d’une «sélection éclectique», avec 3 films européens, 2 films d’Amérique latine, un film américain, un film australien, 3 films asiatiques et 4 films issus de la région MENA (Maroc, Tunisie, Arabie saoudite, Sénégal).

En ouverture, les festivaliers ont rendez-vous avec un grand thriller américain : «À couteaux tirés», réalisé par Rian Johnson et qui représente une approche moderne et comique du «murder mystery».

Les séances de gala présenteront, quant à elles, des avant-premières de cinéastes respectés à l’image de «Marriage Story» de Noah Baumbach (États-Unis), «The Irishman» de Martin Scorsese (États-Unis), et «It Must Be Heaven» d’Elia Suleiman (Palestine).

Trois beaux débuts en réalisation complètent les projections de gala de cette édition : «Noura rêve» de Hinde Boujemaa (Tunisie, Belgique, France) avec Hend Sabri dans le rôle principal, «Adam» de Maryam Touzani (Maroc) avec Lubna Azabal et Nisrin Erradi.

La clôture du Festival sera marquée par la projection de «Ras El Sana» de Sakr (Égypte).

Cette 18e édition mettant le cinéma australien à l’honneur, celui-ci sera présent en force à travers la programmation de pas moins de 25 films, conclut-on.