Botola Pro : Tétouan reste invaincu, Berrechid coule face à Oujda

La 6è journée de championnat s'est achevée aujourd'hui avec le match Moghrèb de Tétouan - Olympic de Safi.

Les Tétouanis ont été tenus en échec par les Safiotes, un but partout. Hamza Khabba marque pour l'OCS à l'heure de jeu avant l'égalisation d'Ayoub Lakhal neuf minutes plus tard. Le MAT est invaincu en 5 matchs et est premier du classement avec 11 points. Safi est 11è avec 5 points.

Autre match, Zemamra recevait Oued Zem. Le RCAZ s'est imposé sur le score de 2-0, buts inscrits par Abdou Atchabao (15') et Brahim El Bahri (76'). Zemamra a désormais 7 points au compteur, Oued Zem reste a 4.

Le Raja Beni-Mellal et le Fath de Rabat se sont neutralisés, deux buts partout. Reda Jaadi ouvre la marque pour le RBM dès l'entame du match (6'). Youssef Belammari égalise avant la pause (33'). Au retour des vestiaires, les Mellalis reprennent l'avantage via Abdesalam Benjelloun (61') et ils étaient à 5 minutes de leur première victoire en championnat. Mais c'est sans compter sur la maîtrise du match par les hommes de Regragui. El Mehdi El Bassil remet les compteurs à zéro à la 86è minute de jeu et permet à son équipe de rentrer à Rabat avec le point du nul.

L'AS FAR de Rabat a encaissé trois buts à domicile, contre le Difaâ d'El Jadida. Mohamed Fikri marque pour les Militaires en première période (23') avant l'égalisation de Bilal Megri (29'). En deuxième période, Smon Msuwa signe son doublé (47', 60') et enfonce un peu plus les FAR. Le score final est donc de 3 buts à 1 pour le DHJ qui a récolté 8 points en 7 matchs. Les Rbatis ont eux 7 points en 6 rencontres.

Le Youssoufia de Berrechid a coulé face à Oujda. Les hommes de Said Sadiki se sont inclinés 3 buts à 1. Les Oujdis ont profité de trois erreurs défensives pour prendre le CAYB de vitesse. Youssef el Omari, Mehdi Naghm et Karim El Hany ont marqué pour le MCO (24', 51', 60'). Mouhcine Naciri réduit la marque à l'heure de jeu mais ce ne sera pas suffisant. Le Youssoufia est dans la zone rouge et n'a pris qu'un point en 4 journées. Le MCO est quant à lui 3è avec 10 points.