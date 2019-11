Raja Casablanca : Patrice Carteron fustige l’arbitrage en faveur du Wydad

Après la victoire du Raja Casablanca à domicile contre le Rapide Oued Zem 2 buts à 1, Patrice Carteron s’est indigné en conférence de presse.

En colère, l’entraîneur du RCA n’a pas mâché ses mots, reprochant au corps arbitral de léser volontairement son équipe.

«Aujourd’hui c’est un but valable refusé, à Safi c’est un penalty non sifflé. Dans le même temps, nos concurrents ont des pénaltys très généreux sifflés à tous les matchs. Je suis très mécontent mais je suis fier des joueurs.» Patrice Carteron

Depuis le début de saison, le Raja n’a joué que trois matchs de championnat sur six à cause de ses engagements en compétitions internationales. Avec deux victoires et un match nul, Carteron annonce la couleur : les choses doivent changer et vite.

«Si on est arbitré comme ça toute la saison, le Wydad sera facilement champion. Je tenais à le dire car je ne veux pas que mes joueurs prennent des cartons en s’énervant. Je suis en colère.»

Interrogé sur ses joueurs, le technicien français a assuré que la discipline régnait au club. «Au Raja aujourd’hui, on a un règlement intérieur. Les joueurs sont disciplinés et à l’heure aux entraînements. Alors oui, je les défends par rapport à l’arbitrage parce que eux ne parlent pas, ils travaillent.»

Le prochain match du RCA est programmé samedi 9 novembre à Berrechid contre le Youssoufia, à partir de 16h.