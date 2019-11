Au Maroc, Ivanka Trump en soutien des héritières soulaliyates

Une semaine après l’annonce, par la Maison Blanche, de la visite de Ivanka Trump au Maroc pour promouvoir le développement économique des femmes, celle-ci s’est exprimée sur son compte Twitter à propos de cette visite qui débute ce mercredi.

«Les lois récemment adoptées permettent aux femmes marocaines de recueillir les bénéfices des terres collectives», a déclaré Ivanka Trump, également conseillère du président des États-Unis, en référence aux communautés soulaliyates.

«Le PDG du Millennium Challenge Corporation et moi-même continuerons à plaider pour la mise en œuvre intégrale de ces réformes importantes visant à garantir l’équité entre les sexes dans le domaine des droits de propriété, lors de notre visite au Maroc cette semaine», a-t-elle ajouté.

Recently passed laws allow Moroccan women to benefit from the proceeds of collective land. @MCC_CEO and I will continue to advocate for full implementation of these important reforms to ensure gender equity in property rights during our visit to Morocco this week! #WGDP https://t.co/vnwV4sjmIr