Ziyech et Hakimi brillent en ligue des champions

La quatrième journée de la phase de groupes de Ligue de Champions d'Europe commençait mardi soir.

Au terme d'un match fou, l'Ajax Amsterdam et Chelsea n'ont pas pu se départager. Alors qu'ils menaint par 4 buts à 2, les néerlandais sont réduits à neuf pour vingt minutes de jeu. L'équipe ne tient pas et se fait rejoindre au score par les hommes de Franck Lampard.

Huit buts ont donc été inscrits à Stamford Bridge et Hakim Ziyech est deux fois passeur décisif (but de Promes 20' et Van de Beek 57'). Il a même trompé Kepa Arrizabalaga, le gardien adverse, sur un magnifique coup franc direct, mais le but est attribué à Kepa. Hakim sort à la 72è minute. Noussair Mazraoui a suznt à lui joué le mach complet.

Avec ce résultat, l'Ajax et Chelsea sont respectivement 1er et 2è avec 7 points chacun.

UEFA Champions League ??



MAGNIFIQUE COUP FRANC D'HAKIM ZIYECH ! Le Marocain permet à l'Ajax de faire le break (1-3) face à Chelsea à Stamford Bridge ! ??? #CHEAJA



— ???????® (@weeplay_off) November 5, 2019

Dans le groupe F, le Borussia Dortmund recevait l'Inter de Milan. Le BVB s'impose sur le score de 3 buts à 2, avec deux réalisations de Achraf Hakimi (51' et 77'). Il a réussi 85% de ses passes et a tiré à quatre reprises. Le jeune défenseur marocain est dans une forme olympienne. Il a inscrit 4 des 5 buts du BVB en ligue des champions. Avec cette victoire, le Borussia se hisse à la seconde place avec 7 points, juste derrière le FC Barcelone 9 points.

Dans le groupe G, le Benfica Lisbonne s'est incliné à Lyon 2 buts à 1. Adel Taarabt n'est pas entré en jeu.