Allemagne : Le Belgo-marocain Mohamed Bachiri remporte un prix pour la tolérance  

Le Belgo-marocain Mohamed El Bachiri a remporté, lundi à Constance (sud de l’Allemagne), le prix du Conseil de cette ville (Konstanzer Konzilspreis) pour la tolérance en Europe.

Selon le média belge VRT, ce prix doté de 10.000 euros et attribué tous les deux ans, récompense une personne, une initiative ou une institution particulièrement engagée dans une Europe des rencontres et contribuant au dialogue sur l'avenir de l'Europe.

Ancien conducteur de métro bruxellois et papa de trois jeunes enfants, il a perdu sa femme lors des attentats de Bruxelles en mars 2016. Mohamed El Bachiri avait lancé peu de temps après cette tragédie un appel à la paix et à l'amour. «Son interview dans l’émission "De afspraak" de la VRT avait été regardée des millions de fois. Il y avait notamment lu un poème à la mémoire de son épouse», rappelle le média belge.

Le Belgo-marocain a également publié un premier livre, «Un jihad de l'amour», avec l’écrivain brugeois David Van Reybrouck, vendu à 100 000 exemplaires, en néerlandais, français, allemand et anglais puis un deuxième, «L'odyssée de Mohamed», toujours avec le même écrivain. Des livres qui relayent son «message de tolérance et d’ouverture aux autres, indépendamment de leur religion ou croyances».

L’ancien Premier ministre belge et ancien président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, qui remettait lundi soir le prix à Constance, a affirmé que «Mohamed El Bachiri contredit tous les stéréotypes sur l’immigration, par ses paroles et sa vie. Il incarne la dignité, la tolérance et la clémence». «Il est ce que nous voulons être», a-t-il ajouté.