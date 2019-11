Marche Verte : Le journal et Moubacharatane Maakoum de 2M diffusés depuis Laâyoune

A l'occasion de la commémoration du 44e anniversaire de la Marche Verte, la chaîne 2M annonce délocaliser deux de ses rendez-vous phares pour une diffusion en direct à partir de Laâyoune ce mercredi 6 novembre.

Le journal de la journée fera l'objet d'une édition spéciale de 135 minutes présentée par Sanaa Rahimi depuis la porte du Sahara. A partir de 12h45 et pendant 2 heures 15 minutes, les téléspectateurs de 2M pourront découvrir les acteurs du changement, partout à travers les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra et Guelmim-Oued Noun, poursuit-on.

Des villes de Laayoune ou Tarfaya en passant par Boujdour, Goulmim,Smara, Tan tan, Assa, Akhfennir ou encore Aousserd, six équipes de reportages ont sillonné les routes à la rencontre des habitants, des femmes et des hommes qui animent la vie de la communauté dans tous les domaines. Il s’agit de reportages, mais également d’invités sur le plateau installé en plein cœur de Laâyoune et des duplex depuis Dakhla et Goulmime.

Le second rendez-vous d'information retransmis depuis Laâyoune en direct dans la soirée sera le magazine de débat «Moubacharatane Maakoum» présenté par Jamaa Goulahcen. Avec Moulay Boubker Hamdani, président du Centre de réflexion stratégique et de défense de la démocratie à Laâyoune, Ballal Bent Khwalha, chercheure en droit et associative, Brahim Lebrih, journaliste à Laâyoune TV, Abdelhamid Jmahri, directeur de la rédaction du quotidien Al Ittihad Al Ichtiraki et Mohamed Cherki, analyste politique et économique, l’émission analysera le discours prononcé par le roi Mohammed VI à l'occasion de la Marche Verte.

Afin d’assurer la réussite de cette opération, 2M a mobilisé 70 techniciens et journalistes, appuyés par les équipes des bureaux régionaux de Laayoune, Dakhla et Agadir.