Après «Salam», une autre chanson de Saad Lamjarred supprimée de YouTube

Les malheurs de la star marocaine Saad Lamjarred n’en finissent pas. Cinq mois après sa première diffusion sur YouTube, la direction de la plateforme vient de supprimer une autre chanson de Saad Lamjarred. Il s’agit de son tube «Ensay» en featuring avec le chanteur et acteur égyptien Mohamed Ramadan, publié sur le compte de ce dernier.

Dans une déclaration au média égyptien Youm 7, le réalisateur égyptien du clip des deux stars, Hossam al-Husseini a affirmé que cette décision est «incompréhensible» pour lui et l’équipe et qu’il cherche actuellement à avoir plus d’informations sur cette suppression.

YouTube, pour qui cette décision serait liée aux droits de propriété intellectuelle, a souligné que le producteur français Lucky Light Music a signalé le clip de «Ensay», avertissant sur un «non-respect des droits de propriété», sans donner plus de détails.

«Ensay» a franchi la barre des 170 millions de vues depuis sa diffusion le 18 juillet et a remporté plus d'un million de like en Egypte, au Maroc et dans le monde arabe.

Il est à noter que l'administration de YouTube a précédemment supprimé la chanson «Salam» de Saad Lamjarred pendant quelques jours pour la même raison, mais le tube a été republié après que l’équipe du chanteur a soumis les documents nécessaires pour prouver qu’elle avait bien signé un contrat avec la société disposant des droits sur la chanson originale, «Ahwash Netfarkhine», utilisée dans «Salam».