Le Maroc choisi par l'AISS pour abriter le Forum mondial de la sécurité sociale

Le Maroc abrite en 2022 le Forum mondial de la sécurité sociale, a annoncé, lundi, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) qui organisera cet événement à Marrakech avec ses deux organismes gérés, la Caisse nationale de retraites et d'assurances (CNRA) et le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR).

L’organisation de cet événement a été accordée à la CDG lors du vote qui a eu lieu durant la réunion du comité exécutif de l'Association internationale de la sécurité sociale (14-18 octobre 2019) à Bruxelles, a indiqué la CDG dans un communiqué.

La CDG associera à l’organisation de cet événement les institutions de sécurité sociale marocaines membres de l'association à savoir, la Caisse marocaine des retraites (CMR), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR).

Le Maroc a été choisi par l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) pour abriter les travaux de ce forum en raison de ses expériences réussies dans l'organisation des grands événements internationaux, a souligné la même source.

Le Forum mondial de la sécurité sociale rassemblera plus de 1 300 personnes dont des sommités mondiales des secteurs de la retraite et des assurances, ainsi que des experts internationaux des 150 pays membres de l’AISS.

Cet événement permettra au Maroc de se positionner comme un acteur de référence et un allié incontournable dans la gestion et le développement de ces deux secteurs hautement importants, a ajouté la CDG.

Il sera, également, l’occasion de réunir les différents intervenants autour d’une thématique aussi importante et préoccupante et de leur proposer d’échanger, de débattre, de trouver des pistes de réflexion et de proposer des actions concrètes pour le développement de ce secteur à forte sensibilité.