Affaire Hanane : Le parquet de Rabat prévoit une prochaine audience le 2 décembre

En juillet dernier, des associations féministes ont manifesté à Rabat, en solidarité avec Hanane et pour dénoncer un féminicide d'une grande cruauté / Ph. AIC Press

Lors d’une première audience tenue lundi à la Cour d’appel de Rabat, il a été prévu de reporter la séance en raison de l’absence de deux prévenus poursuivis en état de liberté provisoire. Les dix prévenus au total dans le cadre de l’affaire Hanane seront entendus une prochaine fois, lors d’une séance prévue le 2 décembre prochain.

Dans le cadre de ce procès, dix personnes sont appelées à la barre. Le prévenu principal, vu l’été dernier dans une vidéo d’une violence insoutenable dans laquelle on le voit en train de violer la victime, qui a succombé aux sévices, est poursuivi pour «meurtre avec préméditation, usages d’instruments de torture, séquestration, torture, viol, usage de violence, ivresse publique et consommation de drogues».

Parmi les autres prévenus, celui qui a filmé la scène, ainsi que des personnes poursuivies pour «participation à un meurtre, non assistance à personne en danger et non dénonciation de crime».

De leur côté, les avocats de la défense estiment auprès du site arabophone Alyaoum24 que des individus seraient poursuivis «gratuitement» pour «grossir l’affaire» (sic). Pour leur part, des associations féministes dénoncent la cruauté des faits et appellent à ce que les prévenus écopent des plus lourdes peines.

L’été dernier, la capitale a été secouée par cette affaire, révélée à travers ladite vidéo, tandis que le corps de la victime a été retrouvé sans vie dans une rue du Mellah, dans la Médina, où elle a été séquestrée. Dans un communiqué, le Parquet a annoncé que les prévenus faisaient l’objet d’une enquête depuis juin dernier, date à laquelle remontent les faits.