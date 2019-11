Ziyech trop fort pour l’Eredivisie, selon Van Basten et Been

Avec ses deux passes décisives contre le PEC Zwolle ce week-end, Hakim Ziyech confirme son bon début de saison. Deux ex-internationaux néerlandais, Mario Been et Marco Van Basten, ont d’ailleurs discuté de son cas dans l’émission «Fox-Studio».

Been a estimé que le marocain avait tout vu et tout gagné aux Pays-Bas et qu’un départ pour un autre championnat est nécessaire pour son évolution de carrière.

«Aujourd’hui, il n’apprend plus rien et il est de loin le meilleur joueur que nous ayons ici. D’un point de vue sportif, il doit franchir ce cap. Peut-être en Angleterre, à Manchester United ou à Tottenham Hotspur ?» Mario Been

Ce à quoi a répondu Marco Van Basten : «C’est une question d'argent non ? Alors cela dépend de ce qu'il veut. Les clubs que vous mentionnez maintenant seront des clubs qu'il ne trouvera pas intéressants.»

Hakim Ziyech qui a reçu quelques offres en été a finalement décidé de prolonger avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en 2022. Il avait expliqué qu’il ne quitterait l’Ajax que pour un grand club d’Europe.

Depuis le début de saison, l’international marocain a marqué cinq buts et a offert sept passes décisives.