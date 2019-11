Maroc : Les syndicats des plasticiens prennent leurs distances avec la Biennale d’Al-Qods

Les artistes marocains qui ont exposé à la Biennale d’Al-Qods occupée «ne représentent qu'eux-mêmes et ne sont nullement en conformité avec la direction philosophique ni humaine de nos corporations qui ont toujours été du côté du peuple palestinien dans sa lutte», ont affirmé lundi l’Association marocaine d’Arts Plastiques (AMAP) et le Syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels (SMAPP) dans un communiqué conjoint.

«Quelles que soient les raisons qui ont amené ces artistes à accepter d’exposer leurs œuvres, qu’elles soient des motivations matérielles ou morales, ou d’ordre politique, ils n'ont pas pris en considération que leur participation sera perçue comme celle de leur pays, comme lorsque n’importe quel citoyen d’un pays participe à une rencontre internationale», soulignent l’AMAP et la SMAPP, disant avoir appris «avec stupeur» la présence active de certains artistes à cette manifestation.

Les deux corporations soulignent que ni le Maroc ni leur association ne leur a donné un tel mandat.

«Il est impossible d’ignorer que pour se blanchir des crimes de guerre (colonisation de territoires occupés par la force, maltraitance des populations civiles…) et des crimes contre l’humanité (à Jérusalem-AlQods, mais aussi à Ghaza privée de moyens de vie…), la politique officielle des autorités d’occupation est de chercher à se donner l’image d’un univers artistique et de savoir ; pour cela elles ne cessent d’inviter artistes et sommités académiques», a dénoncé le communiqué.