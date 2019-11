Recherche et innovation : Le Maroc rejoint officiellement le programme PRIMA

Le Maroc et l'Union européenne ont signé, lundi à Bruxelles, l'arrangement administratif relatif à la mise en œuvre de l’accord de coopération scientifique et technologique fixant les conditions et modalités de participation au partenariat pour la recherche et l’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA).

Ce document a été signé par l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne, Ahmed Rahhou, et la Directrice de la coopération internationale à la Direction générale recherche et innovation de la Commission Européenne, Maria Cristina Russo.

Par la signature de cet accord, le Maroc fait désormais partie des 19 pays du pourtour méditerranéen qui bénéficient du programme conjoint «partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne».

Plus grand programme de recherche et d’innovation dans la région méditerranéenne, PRIMA vise à renforcer la coopération dans ce domaine dans les pays méditerranéens afin de développer des solutions innovantes permettant de contribuer aux défis de production alimentaire durable et de sécurité en eau dans la région méditerranéenne.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du développement durable et repose sur trois piliers : une gestion durable de l'eau dans les régions méditerranéennes arides et semi-arides, un système agricole durable faisant face aux contraintes environnementales méditerranéennes, et une chaîne alimentaire méditerranéenne pour le développement régional et local.

L’initiative se caractérise notamment par l'établissement d'un engagement financier et institutionnel à long terme, en focalisant sur la recherche développement, l’innovation et l’adoption de solutions.