Cinéma Roxy, l’une des rares salles qui résistent encore au déclin de cette industrie

Abdeljalil Wahabi est dans le secteur du cinéma depuis plus de trente ans. Il a commencé à aller au cinéma à l'âge de six ans avec son grand-père. En 1985, après avoir terminé ses études, il a commencé à travailler avec son père dans ce secteur.

Ensemble, ils ont ouvert Cinéma Tarik, puis Cinéma Mabrouk, qui ont depuis été fermés en raison de la baisse de la fréquentation des salles de cinéma au Maroc. Dans les années 1980, le Maroc comptait environ 270 salles de cinémas en activité. Mais ce nombre a considérablement diminué pour atteindre un chiffre plus modeste, une trentaine actuellement. Le cinéma Tarik est l'une des nombreuses salles de cinéma abandonnées aujourd’hui, laissées pour témoins du lent déclin d’une industrie.

Toutefois, l’attachement d’Abdeljalil Wahabi et sa famille à ce business les a poussés à acheter, en 2003, le Cinéma Roxy. Située à Tanger, la salle a été construite en 1943 pour servir, à la base, d’opéra. Cela explique la structure circulaire du bâtiment et son architecture, conçue pour l’acoustique et les performances. Ce n’est d’ailleurs qu’en 1950 que le Cinéma Roxy a été converti en salle de cinéma avant que la salle ne devienne l’un des trois cinémas encore en activité à Tanger.

Quand on lui a demandé pourquoi il pensait que l'industrie du cinéma avait diminué si rapidement et de manière aussi importante, Abdeljalil Wahabi confie à Yabiladi qu’il y a «plusieurs raisons». «D'abord, c'était les cassettes, ensuite les CD et maintenant c'est Internet», répond-t-il, soulignant que «la plupart des gens ont perdu l'éducation au cinéma».

Amener les enfants au Roxy pour l'éducation au cinéma

Mais Abdeljalil essaie de faire de la fréquentation du cinéma une pratique ordinaire. Il combat l’absence d’éducation au cinéma en collaborant avec les écoles primaires afin d’amener les enfants au Roxy pour des projections privées et des spectacles. «Nous voulons que les enfants aiment le cinéma. Si, avant, les gens venaient au cinéma, nous devons les y amener maintenant», déclare-t-il.

Cinéma Roxy accueille également deux festivals de cinéma. Le Festival du film court de Tanger et le Festival national du film de Tanger, tous deux organisés par le Centre Cinématographique Marocain (CCM).

Cinéma Roxy. / Ph. Youssef Harrati

Abdeljalil éclate de rire en se souvenant de ses moments préférés au Roxy. «Le mieux, c'est de voir beaucoup de monde au cinéma. Cela signifie beaucoup d'argent», ironise-t-il. Et lorsqu'on lui demande quels sont changements il aimerait voir apporter à l'industrie cinématographique marocaine, le patron de Cinéma Roxy évoque le besoin de davantage de financements.

Le CCM dispose, d’ailleurs, de fonds pour financer les rénovations de salles de cinéma. L'organisme public paie 10% pour un nouveau projecteur et 50% pour des rénovations. Encore faut-il que les salles demandent ces fonds pour la rénovation. Abdeljalil Wahabi dit aussi qu’il aimerait voir plus de fonds en place comme celui-ci pour aider à garder les salles ouvertes et relancer l'activité cinématographique. Ou, pour reprendre ses mots, «sauver le cinéma».

Le propriétaire de Roxy rappelle aussi également l'influence que le film peut avoir sur la société marocaine. Il se souvient avec amusement de la façon dont les gens ont commencé à s’habiller comme John Travolta lors de la première de Saturday Night Fever et Grease au Maroc. Cependant, Abdeljalil Wahabi estime qu'après avoir passé pratiquement toute sa vie au cinéma, «le seul film [qu’il] souhaite voir maintenant : voir [son] plus jeune fils grandir».