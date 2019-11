El Othmani justifie l'alliance entre le PJD et le PAM au conseil de la région TTAH

«La participation à la majorité au sein du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima est encadré par deux choses», a affirmé samedi à Rabat le chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Saâdeddine El Othmani.

Intervenant lors de la tenue du Comité national de son parti, le patron de la Lampe a tenté de justifier l’alliance scellée entre le PAM et le PJD à Tanger, ayant permis à Fatima Hassani, du PAM, d’accéder à la présidence de la région, avec le soutien du PJD.

«Il s’agit de l’avis des conseillers communaux du PJD et de la procédure des alliances au sein des communes territoriales, contrôlés par le comité des alliances et présidés par le secrétaire général du parti», a-t-il enchaîné. Et d’assurer que le PJD n’a pas «changé ses positions». «Les élus du parti dans la région ont estimé qu’il était préférable et mieux pour le parti de participer à une nouvelle alliance», a-t-il ajouté.

«Les frères ont proposé d'être dans la majorité contre ceux qui voulaient les exclure», a précisé Saâdeddine El Othmani, en assurant qu’il s’agit d’une alliance «de gestion» et non pas d’une alliance politique.

Et d’envoyer un clin d’œil à Ilyas El Omari, ancien président de la région, en invitant les élus du PJD à rattraper le temps perdu pour remédier à certains des intérêts de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Jeudi 17 octobre, le ministère de l’Intérieur avait déclaré la vacance du poste de président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, faisant suite à l’annonce de démission, faite fin septembre, de l’ancien président, Ilyas El Omari.