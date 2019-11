En 2019, le financement étranger des associations au Maroc a atteint 315 MDH

Les associations marocaines continuent de recevoir en toute légalité de généreux financements depuis l’étranger. Une vérité réitérée par le Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, lors de l’examen du budget de son département par la Commission des Finances à la Chambre des représentants.

En 2019, le montant des aides s’élève à plus de 315 millions de dirhams au profit de 200 ONG ayant présenté des déclarations en ce sens au département Hajoui, a révélé le ministre devant les députés, soit une hausse importante par rapport aux chiffres recensés durant les deux dernières années.

En 2017, la collecte avait atteint 178 millions de dirhams, ayant bénéficié à 188 associations dont 29 d’utilité publique, et en 2018 la somme avait avoisiné les 268 millions de dirhams destinés aux caisses de 198 ONG.

Il y a trois ans, des députés avaient demandé à l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent d’enquêter sur l’origine des fonds reçus illégalement par des associations marocaines.

Le gouvernement Benkirane II avait préparé en 2014 le projet de décret n°2.13.845 portant création d’une commission ministérielle élargie composée de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice, des Finances, de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, de la Solidarité et la Famille, des MRE, des Relations avec le Parlement et bien entendu le Secrétariat général du gouvernement, pour le suivi des fonds internationaux envoyés à certaines ONG marocaines. Depuis, le texte n’a pas toujours pas vu le jour.