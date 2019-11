Influence algérienne à Melilla : Le Front Al Moustakbal à la manoeuvre

Le parti algérien du Front Al Moustakbal, constitué en 2012, est-il devenu l’interlocuteur du président de la Commission islamique Annour de Melilla ? Le président du groupe parlementaire vient d’adresser une lettre à Youssef Kaddour, saluant «l’ouverture correcte sur (votre) deuxième pays, l’Algérie».

«Les liens historiques qui nous unissent sur tous les niveaux nous encouragent à créer une coordination solide entre nous», indique El Hadj Belghaouthi. Et d’enchainer en rappelant «le rôle particulier qu’a joué Melilla dans la guerre de libération de l’Algérie. Il est de notre devoir de consolider ses liens de fraternité qui nous unissent en tant que musulmans».

Belghaouthi invite, par ailleurs, Kaddour à «soumettre au gouvernement algérien et ses institutions ses propositions lors de la prochaine réunion algéro-espagnole, conformément au traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre le Royaume d’Espagne et la République de l’Algérie», signé en 2002.

Le choix du Front Al Moustakbal n’est pas fortuit. Ce petit parti, très proche du pouvoir, est appelé à jouer un rôle essentiel dans l’Algérie de l’après-Bouteflika. D’ailleurs, la candidature de son président, Abdelaziz Belaïd, est sur la liste des cinq validées le samedi 2 novembre par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) afin de prendre part à l’élection présidentielle du 12 décembre.

Début octobre, Youssef Kaddour a tendu la main aux Algériens en leur proposant d'asseoir leur influence religieuse à Melilla moyennant un soutien à l'économie locale gravement touchée par la fermeture de la frontière commerciale avec le Maroc. Depuis, les contacts se poursuivent et devraient s’accélérer après les législatives du 10 novembre en Espagne.