Ronald Koeman : «Ihattaren a fait son choix, nous voulons conserver les talents pour le football néerlandais»

Le jeune Mohamed Ihattaren âgé de 17 ans a opté pour les Pays-Bas comme nationalité sportive.

C'est la fédération néerlandaise qui l'annonce aujourd'hui en grande pompe sur son site et les réseaux sociaux.

J'y réfléchis depuis longtemps et j'ai aussi beaucoup discuté avec ma famille. Ils ont beaucoup fait pour moi dans les équipes de jeunes et c’est difficile de partir. Depuis moins de 14 ans, je joue en orange et j'ai remporté le titre de champion d'Europe avec les U17. C'est bien que je puisse continuer comme ça.