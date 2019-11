Espagne : Démantèlement d’un réseau de trafic de haschisch entre le Maroc et la France

En collaboration entre les autorités espagnoles et françaises, trois individus ont été arrêtés. Une cargaison de 2 500 kilos de haschisch saisie était acheminée depuis le Maroc et via l’Espagne, dans des camions frigorifiques a destination de la France, a annoncé ce dimanche Ceuta Actualidad d’après des information du ministère de l’Intérieur dans le royaume ibérique.

L’enquête a débuté au mois de mai, pour aboutir à l’identification des principaux responsables de cette organisation et l’emplacement de l’un des camions utilisés. Les déplacements de ces membres ont été suivis, permettant d’établir leur activité à Ségovie et à Madrid, où ils ont tenu plusieurs réunions avec un ressortissant marocain basé dans la capitale, explique le média espagnol.

En mai dernier, l’un des véhicules identifiés comme servant à acheminer la marchandise en Espagne a été découvert à bord du ferry reliant Nador (Maroc) au port de Barcelone, chargé de drogue. Il a ensuite été escorté par la police espagnole jusqu’à la frontière avec la France.

Cet élément de l’enquête a permis de remonter d’autres mouvements du réseau à Málaga et à Barcelone. En octobre dernier, les autorités espagnoles et françaises ont décidé de procéder à l’arrestation des trois principaux intéressés, conclut la même source.