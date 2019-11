Maroc : Le Crédit agricole veut renforcer les TPME du monde rural

Le Groupe crédit agricole du Maroc (CGAM) a annoncé, samedi, la mobilisation de 650 cadres à travers le pays, afin d’accompagner efficacement l’évolution entrepreneuriale et surtout les TPME du monde rural, suite aux orientations royales dans ce sens. Président du directoire, Tariq Sijilmassi, a en effet souligné la responsabilité de la banque d’inscrire ces actions dans la durée, de manière à trouver des solutions adéquates à ses clients.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le groupe indique qu’une journée de travail tenue à cet effet a permis de faire le point sur l’engagement de la banque dans le monde rural, conformément au programme Al Moustatmir Al Qaraoui.

Selon la même source, celui-ci se traduit par l’initiative «5 ans 5 emplois», conçue à travers trois axes que sont l’«accompagnement financier complétement repensé et adapté au cycle de vie et au niveau de maturité de l’entreprise», un second «non financier à travers le conseil», ainsi que la «convergence vers un objectif commun entre la banque et l’entreprise en matière de croissance et de création d’emploi».

Dans le même cadre, des caravanes Al Moustatmir Al Qaraoui à travers le Maroc seront à la disposition des entrepreneurs du monde rural, pour donner à ces derniers «la possibilité d’ouvrir un compte bancaire in situ», formuler des demandes d’accompagnement financier, bénéficier de «modules d’éducation financière» et constituer «une plateforme d’accueil, d’échanges et de recensement des requêtes».