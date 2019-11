France : Condamnation d’une internaute après son appel à «exterminer» les musulmans

Le tribunal correctionnel de Melun a condamné à quatre mois de prison avec sursis, jeudi après-midi, une internaute de 53 ans pour «injures publiques en raison de l’origine, de la race ou de la religion par voie électronique, provocation à un crime et provocation à la haine». En effet, cette habitante de Nangis (Seine-et-Marne) a été poursuivie après avoir écrit, sur une page Facebook, un message appelant à «exterminer ces musulmans de m**** d’une balle dans la tête», indique Le Parisien.

Plusieurs utilisateurs ont signalé le texte auprès de la gendarmerie, ce qui a poussé le premier magistrat communal, ancien sénateur communiste de la Seine-et-Marne Michel Billout, a saisir le tribunal de Melun. Devant le Parquet, l’internaute a reconnu être l’auteur du message, tout en réfutant les accusations de racisme.

La procureure de la République à Melun, Béatrice Angelelli a indiqué au Parisien que la prévenue «a précisé à l’audience qu’elle voulait plutôt parler des terroristes et non de la totalité des musulmans». La magistrate avait requis huit mois de prison avec sursis et 1 000 euros. «C’est une dame en souffrance qui en veut à la terre entière, notamment aux étrangers qui ont un travail et un revenu, ce qui n’est pas son cas», a-t-elle par ailleurs expliqué.