France : Une association de musulmans tacle le CFCM en lançant l’Union des imams

Voulue comme une plateforme des communautés musulmanes de France, «Les Musulmans» a annoncé, le 28 octobre dernier, créer une Union des imams pour rassembler ces dernier «au-delà des sensibilités», a rapporté Le Figaro vendredi.

«Cette assemblée n’aura pas pour but de traiter de questions théologiques, de s’opposer à propos de convictions personnelles, ou encore d’émettre des fatwas», fait savoir l’organisation, citée par le quotidien français.

Ainsi, l’Union des Imams envisage de permettre un échange de conseils juridiques entre les membres ayant des difficultés à exercer leurs fonctions, en plus de leur rendre plus accessibles les formations, d’«agir dans le champ médiatique en coordonnant la parole des imams» ou encore de «militer en faveur d’une reconnaissance pleine et franche du statut d’imam», indique la même source.

Portée par Marwan Muhammad, ancien directeur du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), l’Union des imams entend également axer ses actions sur la mise en place d’un réseau «afin de pouvoir réagir rapidement et de manière concertée en cas de besoin (diffusion de communiqué ou de tribune par exemple)», coordonner des «manifestations publiques», en plus de créer «une bourse de l’emploi pour les imams, afin de centraliser offres et demandes d’emploi», détaille Le Figaro.

Certaines propositions, comme celle relative à la bourse, concurrencent les actions du Conseil français du culte musulman (CFCM), d’autant plus que celui-ci a récemment exprimé son intention de créer un «conseil de l’ordre des imams». «L’initiative du CFCM serait limitée par sa faible représentativité, et par sa structuration en fédérations liées pour la plupart à des pays étrangers. Un problème que contourne l’Union des imams en se déclarant ouverte à tous les ministres du culte musulman ‘peu importe la fédération à laquelle vous êtes rattaché’», indique le média français.