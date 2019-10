Derby de Casablanca et Coupe de la CAF : Un week-end foot chargé

Trois compétitions se joueront le week-end du 2 et 3 novembre : les huitièmes de finale aller de la coupe Mohammed VI des clubs champions, le tour barrage de coupe de la CAF et la 6è journée de Botola Pro.

Coupe Mohamed VI des clubs champions

Trois clubs marocains sont engagés en coupe Mohammed VI. Il s'agit de l'Olympique de Safi, du Raja Casablanca et du Wydad Casablanca. Pour les huitièmes de finale, l'OCS devra se défaire de l'Espérance de Tunis, vainqueur de la dernière ligue des champions d'Afrique.

Un adversaire difficile pour les Safiotes qui veulent créer la surprise. À l'image de Walid Sabbar, milieu offensif du club, qui déclarait il y a quelques jours sur Yabiladi : «L'Esperance de Tunis est un club à titres, avec un bon effectif et la ferveur des supporters que l'on connaît. J'ai suivi leurs matchs dans la compétition. Nous devons rester vigilants si nous voulons créer la surprise.»

Côté Tunisien, l'adjoint de l'entraîneur de l'Espérance, Majdi Tarawi, a tenu une conférence de presse aujourd'hui avant le départ pour le Maroc. Il a suivi l'OCS, notamment le dernier match de championnat contre le Raja de Casablanca : «Ils ont un bon milieu de terrain et surtout une bonne attaque. Nous devrons rester vigilants pour ramener un bon résultat du Maroc.»

La rencontre se tiendra au stade Al Massira de Safi dimanche 3 novembre à 19h00.

Le RCA et le WAC nous offriront quant à eux le derby de Casablanca. Le Raja accueille pour le match aller et l'organisation de la billeterie est anarchique, comme le rapportent en vidéo nos confrères du 360. Les deux équipes se sont préparées dans le calme et la discrétion que nécessite ce type de matchs. Le derby a même eu le droit à une série de reportages sur la chaîne Adu Dhabi Sports, détenteur des droits pour la compétition. Une couverture médiatique à la hauteur de l'évènement.

Le coup d'envoi sera donné samedi 2 novembre à 19h00 au complexe Mohammed V de Casablanca.

Barrage retour, Coupe de la CAF

Le Hassania d'Agadir recevra les Green Eagles de Zambie dimanche 3 novembre au stade Adrar. Les Zambiens sont déjà à Agadir et préparent la rencontre. Au match aller, les deux équipes ont marqué un but chacune, ce qui donne un petit avantage aux Marocains. Arryadia diffusera la rencontre à partir de 19h00.

La Renaissance Sportive de Berkane est moins chanceuse que le HUSA. Elle s'est incliné au match aller sur le score de 2 buts à 0 contre Fosa Junior à Madagascar. Les Malgaches ont pris le dessus sur la rencontre et leur gardien Fabrice n'a pas chômé. Il a même repoussé le penalty de Zayd Krouch qui tenait la balle du match nul. Les Berkanis auront 90 minutes pour renverser la vapeur. Le match retour est programmé dimanche 3 novembre au stade municipal de Berkane à partir de 19h00. Arryadia assurera la retransmission télévisée.

6è journée de Botola Pro

La 6è journée de championnat se jouera du 1er au 6 novembre. Le Raja Beni-Mellal, dernier du classement avec 0 points, recevra le Fath de Rabat samedi, 3è avec 7 points. L'invincible Moghrèb de Tétouan jouera l'Olympique de Safi mercredi 6 novembre à Saniet Rmel.