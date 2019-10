Inwi remporte l'«Africa Gaming Award» pour son engagement pour le gaming en Afrique

Inwi a reçu, ce jeudi 31 octobre à Paris, le prix «Africa Gaming Award» attribué lors de la «Paris Games Week». «Cette consécration vient reconnaître et prouver tout l’engagement et la performance de inwi pour le développement du gaming, aussi bien au Maroc qu’en Afrique», a déclaré Nadia Fassi-Fehri, PDG de Inwi, dans un communiqué.

La «Paris Games Week» a accueilli en 2018 plus 315 000 visiteurs. Le salon est désormais classé dans le top 3 mondial des salons dédiés à l’industrie des jeux vidéo. La distinction de l’entreprise lui vaut donc une reconnaissance internationale dans un secteur de pointe, indique la même source.

«En tant qu’acteur de renommée mondiale sur l'e-sport et le gaming, nous voyons au Maroc et sur le continent africain un grand potentiel pour ce secteur. L’engagement de inwi aux côtés des gamers et des développeurs marocains et africains va dans le sens de notre propre vision pour catalyser cette nouvelle industrie au niveau mondial», a déclaré de son côté Ivan Nayfeld, co-fondateur et directeur général de Webedia Africa, co-organisateur de la «Paris Games week».

Pour rappel, le groupe de télécommunication a inauguré, l’année dernière à Casablanca, en partenariat avec Moroccan Gaming Evolution (MGE), le plus grand centre dédié aux jeux vidéo en Afrique. Cet espace est conçu par et pour les gamers. Il est équipé d’installations modernes (80 machines ultra-performantes), d’une infrastructure réseau de pointe et d’espaces qui offrent un confort de jeu. L’objectif de ce centre est de favoriser l’émergence de talents d’envergure internationale dans le domaine du gaming.