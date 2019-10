NASA : Le Marocain Kamal Oudrhiri reçoit la Médaille du service exceptionnel

L’Agence spatiale américaine (NASA) vient d’octroyer la prestigieuse Médaille du service exceptionnel au Marocain Kamal Oudrhiri, une nouvelle consécration qui vient récompenser les performances et les contributions de ce scientifique aux projets et programmes de la NASA.

M. Oudrhiri qui compte une vingtaine d’années de service au sein de l’Agence leader, de l'exploration aérienne et spatiale, s’est vu également attribué cette année cinq prix d'excellence par équipes que la NASA accorde dans un signe de l’importance du travail collectif pour la réussite des missions spatiales.

Il a en effet contribué à différents projets de pointe comme le laboratoire des atomes refroidis, la Mission InSight sur Mars, MarCO, la première mission interplanétaire de Cubesat, l'expérience scientifique de radio-occultation MAVEN (ROSE), ainsi que pour la mission surnommée New Horizons Ultima Thule, premier survol de la Ceinture de Kuiper (KBO), une terre lointaine et jusque-là inexplorée située à plus d'un milliard de kilomètres de Pluton.

Actuellement, M. Oudrhiri occupe le poste de responsable du groupe Planetary Radar & Radio Sciences du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Ses recherches portent sur la caractérisation atmosphérique planétaire, la science de la gravité et le radar bistatique. Il coiffe également le projet Laboratoire des atomes refroidis (Cold Atom Lab, CAL), une installation de physique quantique de la Station spatiale internationale mise en orbite depuis mai 2018 et qui crée la matière la plus froide de l’univers jamais connue.

«Je travaille en étroite collaboration avec des scientifiques de différents centres de la NASA dans les domaines de la communication, de la science radio, du radar et des technologies Quantum afin de développer la prochaine génération d'engins spatiaux et d'infrastructures au sol nécessaires pour soutenir les objectifs des futures missions spatiales humaines et robotiques de la NASA», a-t- déclaré à la MAP.