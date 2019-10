L'Américain Spirit AeroSystems reprend le site de Bombardier au Maroc

Le géant américain de l'aérostructure Spirit AeroSystems, l’un des candidats en lice pour la reprise du site Bombardier Casablanca, a conclu une entente pour l’acquisition des sites de Casablanca, Belfast et Dallas du groupe canadien.

Un communiqué du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, parvenu à Yabiladi, précise que la décision de Spirit d'acquérir l’usine de Bombardier au Maroc «reflète la forte proposition de valeur du site et reconnaît ses capacités uniques ainsi que son fort potentiel de croissance». «Elle confirme l’attractivité et la compétitivité de la destination Maroc», poursuit-on.

Selon l’entente conclue, le site continuera de fournir des composants structuraux d’avions et des pièces de rechange pour soutenir la production et les avions en service de Bombardier Aviation. «L’usine Bombardier ne quittera pas ainsi le Maroc. Sa reprise par Spirit AeroSystems lui permettra de se développer davantage et de tirer profit des projets de développement futurs», conclut le communiqué.

Spirit AeroSystems est un géant américain de l'aérostructure qui fabrique des éléments de structure d'avions : fuselages, ailes et supports de réacteurs. Le groupe emploie plus de 15 000 personnes à travers ses différents sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et a enregistré en 2018 un chiffre d'affaires dépassant les 7 milliards de dollars.

A rappeler que deux sources proches du dossier ont déclaré à l’agence Reuters, début octobre, que Spirit AeroSystems était le favori de l’acquisition des installations d’aérostructures de Bombardier à Belfast et au Maroc.

Bombardier a annoncé en mai son intention de céder ses deux activités d’aérostructures, notamment une usine de fabrication d’ailes à Belfast et une autre au Maroc, alors que la société basée à Montréal abandonne ses activités d’aviation commerciale pour des activités plus rentables de jets d’affaires et de voitures de chemin de fer.