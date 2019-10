Ivanka Trump attendue au Maroc pour promouvoir l’autonomisation des femmes

Conseillère principale de son père, le président américain Donald Trump, Ivanka Trump est attendue au Maroc pour promouvoir son programme de développement économique des femmes, rapporte Associated Press (AP). Citant la Maison Blanche, l’agence de presse indique que le prochain voyage de la responsable aura lieu début novembre.

Sean Cairncross, président-directeur général de l’agence d’aide étrangère Millennium Challenge Corporation et ancien conseiller principal du président américain, accompagnera Ivanka Trump lors de sa visite au Maroc.

Les deux responsables devront rencontrer des représentants du gouvernement marocain ainsi que des dirigeants locaux à Rabat et à Casablanca, afin de «discuter de la manière d’aider les femmes de la région à acquérir une certaine indépendance économique», écrit AP.

Ce sera la première visite d’Ivanka Trump au Maroc et sa troisième à l’étranger pour promouvoir son initiative pour le développement mondial et l’autonomisation des femmes, lancée en février dernier. De précédents voyages ont été organisés pour les mêmes objectifs, en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud.