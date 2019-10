Maroc : L'ONEE veut acheter le gaz naturel issu de la concession Tendrara de Sound Energy

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) compte acheter du gaz naturel issu de la concession Tendrara de Sound Energy.

En effet, le directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi et le directeur général de Sound Energy, Mohammed Seghiri ont signé, mardi au siège du ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement, un protocole d’accord relatif à cette vente.

Un communiqué de l’ONEE, parvenu à Yabiladi, précise que cette signature a été effectuée en présence de membres du comité ad hoc qui a supervisé les négociations, comprenant les représentants des ministères de l’Energie et de l’Economie et de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM).

«Ce protocole d’accord, qui porte sur les conditions principales du contrat de vente du gaz naturel par Sound Energy à l’ONEE pour alimenter ses centrales électriques, vient couronner une série de négociations entre les différents partenaires précités», précise-t-on.

La concession d’exploitation Tendrara a été signé le 17 août 2018 entre la société Sound Energy et le chef du gouvernement et publié au Bulletin Officiel le 3 septembre 2018, note le communiqué.

Et de rappeler que l’ONEE, «opérateur de référence dans le domaine de la planification et de développement des capacités de production électrique, vise à diversifier les sources de production de l’électricité dans le cadre du mix électrique national, permettant d’augmenter la capacité d’intégration des énergies renouvelables».