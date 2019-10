Rabat accueillera la 6ème édition de Visa for Music du 20 au 23 novembre

La 6ème édition de Visa for Music se déroulera du 20 au 23 novembre prochain à Rabat, dans le Palais Tazi, au théâtre national Mohammed V, au cinéma et au club Renaissance, ainsi que dans d’autres lieux partenaires, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cette sixième édition recevra une cinquantaine d’artistes et de DJs sélectionnés parmi près plus de 800 candidatures reçues de plusieurs pays. Parmi les artistes marocains qui participeront à cette 6ème édition, figurent Soukaina Fahsi, Araw N Fazaz (Younes Baami), Aziz Ouzouss, DJ Ucef, Hamid Bouchnak, Hamza El Fadly ou encore Sophia Charaï et Soufiane Nhass.

L’Afrique et le Moyen-Orient exporteront, trois jours durant, Aida Samb (Sénégal), Dendri (Tunisie), Germaine Kobo & Bella Lawson (Belgique et Togo), Isabel Novella (Mozambique), Rasha Nahas (Palestine), Samira Brahmia (Algérie) ou encore Ayloul (Jordanie).

Ces artistes ont été sélectionnés par un jury composé de cinq personnalités de la culture et du monde de la musique : l’artiste et acteur culturel Amine Hamma (Maroc), le poète et programmateur de festivals Herman Kabubi (Ouganda), les actrices culturelles Rania Elias (Palestine) et Nathalie Mefe (Cameroun) et le musicien et Directeur Artistique Imed Alibi (Tunisie)

Les billets seront en vente dès le 1er novembre sur le site www.guichet.ma.