Le président de l’opposition syrienne reçu par El Othmani

Le président de la «Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne», Anas Abdah, est au Maroc. Le chef de l’opposition armée au régime de Bachar Al Assad a rencontré, hier au siège du PJD à Rabat, Saad-Eddine El Othmani en sa qualité de secrétaire général de la formation islamiste.

«J'étais heureux aujourd'hui de rencontrer Saad-Eddine El Othmani, le Premier ministre du Royaume du Maroc. J’ai constaté que le Maroc est intéressé par la situation en Syrie et favorable à une solution politique conforme aux résolutions du Conseil de sécurité. Je lui ai exprimé les remerciements de la Coalition au Maroc et de sa direction pour l’accueil des réfugiés syriens et son indéfectible soutien à la lutte de notre peuple, et ce, depuis la Conférence de Marrakech en 2012», a indiqué Abdah sur son compte Twitter.

سعدت اليوم بلقاء د. سعدالدين العثماني رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، ولمستُ منه اهتمام #المغرب بالوضع في #سورية ودعمه الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن.

عبرتُ له عن شكر الائتلاف للمغرب وقيادته على احتضانهم اللاجئين، ودعمهم الثابت لنضال شعبنا منذ مؤتمر مراكش ٢٠١٢ وحتى الآن. pic.twitter.com/ADzinijaef — أنس العبدة Anas Abdah (@AlabdahAnas) October 29, 2019

La Coalition que préside Anas Abdah est très proche de la Turquie d’Erdogan. D’ailleurs, ses troupes combattent aux côtés des soldats turcs contre les Kurdes des «Unités de protection du peuple». L’intervention militaire baptisée «Source de paix» n’a pas été condamnée par le Maroc.