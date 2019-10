Saisie des biens de l’Etat : Le gouvernement El Othmani pourrait retirer l’article 9 du PLF 2020

Le gouvernement procédera-t-il au retrait de l’article 9 du projet de loi de finances 2020, interdisant la saisie des «biens et fonds de l’Etat» pour payer «les créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l’encontre de l’Etat» ?

Le quotidien Ahdath Al Maghribia, qui cite une «source au sein de l’exécutif» annonce dans son édition du 30 octobre l’imminence de la prise d'une telle décision. Et de rappeler que le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, Mustapha Ramid, a qualifié d’erreur l’article 9 du PLF 2020, samedi sur la chaîne Medi1TV.

Les avocats et les membres du Club des magistrats ont par ailleurs vivement dénoncé l’initiative du cabinet El Othmani. Mardi 29 octobre à la Commission des Finances à la Chambre des représentants, le président du groupe des députés du PJD a invité les avocats et les magistrats à respecter l’indépendance du pouvoir exécutif.

En revanche les autres composantes de la majorité gouvernementale sont restées en retrait sur cette question.

En 2015 et 2017, cabinets Benkirane et El Othmani avaient été contraints, sous la pression, de retirer des articles interdisant la saisie des biens de l’Etat et des collectivités.