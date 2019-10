A Londres, deux danseuses ouvrent la première école de ballet pour enfants musulmans

A Londres, la première école de ballet pour enfants musulmans a ouvert ses portes plus tôt cette année, accueillant des filles musulmanes qui rêvent de devenir des ballerines.

L'école est la première du genre, selon Metro, car elle «propose un programme de poésie unique au lieu de la musique pour être plus inclusive, certains adeptes de la foi islamique n'aimant pas de musique».

Ouvert par la danseuse britannique Maisie Alexandra Byers et Sajedah Shubib, Grace and Poise Academy (GAP) a été créée car «le monde du ballet manque cruellement de danseurs minoritaires», en particulier les musulmans.

«Nous sommes une école qui a pour objectif de rendre le ballet accessible aux musulmans, mais nous sommes bien sûr ouverts à tous. Nous avons des étudiants non musulmans qui sont venus nous voir parce qu'ils aiment notre approche unique en utilisant la poésie», ont déclaré les fondatrices de l'école à Metro.

«Jusqu'à présent, le ballet était inaccessible à de nombreux musulmans et Grace and Poise Academy vise également à fournir un espace pour célébrer l'identité musulmane et soutenir le lien harmonieux entre l'esprit et le corps», ont ajouté les deux danseuses.

Bien qu'elle n'ait pas encore accueilli de spectacles, l'école envisage d'organiser des spectacles avec un public exclusivement féminin.