Binationaux : Les joueurs convoqués en Europe sont de plus en plus jeunes

Les joueurs binationaux ont toujours défrayé la chronique. Le choix du pays à représenter est souvent un dilemme et crée des animosités entre les fédérations. En témoigne le tapage médiatique récent autour de Mohamed Ihattaren. Le jeune néerlando-marocain de 17 ans a été approché par la FRMF mais aussi par la KNVB. Cité dans la pré-liste de Vahid pour le stage de septembre dernier, Mohamed a décliné afin de prendre son temps.

On comprend, dès lors, pourquoi la lutte pour le recrutement des jeunes étoiles se fait de plus en plus tôt. Ainsi, les Pays-Bas participent à la coupe du monde U17 au Brésil avec quatre Marocains : Soulayman Allouch et Mohamed Taabouni (AZ Alkmaar), Anass Salaheddine (Ajax Amsterdam) et Naoufal Bannis (Feyenoord).

Côté Belge, même combat. Selon le360, la fédération du pays vient de convoquer les U17 pour un stage de préparation, en incluant 7 joueurs marocains : Anas Hamas (Charleroi), Mouad Elfamis et Ilyas Mago (Standard de Liège), Bilal El Kahnnous, Sami Sqalli et Soufiane Taibi (FC Genk) et Ouassim El Antaki (Anderlecht).

Rien d’étonnant quand on sait que les sélections nationales de jeunes au Maroc sont au point mort. Alors que des superviseurs sont ancrés en France et en Espagne notamment, leur travail ne suffit pas. Le suivi qui se fait ensuite au niveau des stages de concentration est souvent décevant pour les binationaux qui décident de ne pas revenir.

Jamal Sellami sélectionneur U20 et Patrice Beaumelle sélectionneur U23 ont été limogés. Reste à savoir qui seront leurs successeurs.