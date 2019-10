Melilla : Trois Marocaines arrêtées pour avoir tenté d'introduire illégalement un bébé

La police nationale espagnole a arrêté trois femmes d'origine marocaine dans le port de Melilla qui tentaient d'introduire illégalement un bébé depuis le Maroc après avoir été interceptées lors d'une vérification de routine du véhicule, en direction d’un ferry pour Almeria.

Selon El Espanol, l’une des femmes a déclaré qu'elle était la mère du bébé qui l’accompagnait, âgé de moins d’un an, en contradiction avec les documents qu’elle a présentés.

Il explique, citant la note de police, que la documentation du bébé appartenait à un autre enfant âgé d'au moins trois ans alors que les caractéristiques de la maman présumée ne correspondaient pas aux documents qu’elle aurait présentés comme siens.

Ses deux femmes, interrogées par la police, ont déclaré que la mère du bébé était la sœur de l'une d'entre elles.

La femme qui prétendait être la mère du bébé, ayant au début présenté un passeport français, aurait fini par remettre aux agents un passeport marocain ainsi qu'un livret de famille dans lequel l'enfant devait apparaître. Mais ledit document ne contient pas de photo qui puisse corroborer ses affirmations d’être la maman biologique du bébé.

En raison du manque de documentation et de l'impossibilité de confirmer la situation du bébé ou de ses véritables parents, l'enfant a été admis dans un centre de protection de l'enfance de la ville de Melilla. Les trois femmes ont été arrêtées pour crimes contre les droits de citoyens étrangers et faux et usage de faux.

De plus, le fait d’avoir découvert la somme de 11 000 euros en espèces cachés dans la couche du bébé n’a pas plaidé en leur faveur, conclut El Espanol.