«La croissance économique en 2020 sera meilleure qu’en Europe et en Afrique», affirme El Othmani

Cet après-midi à la Chambre des représentants, Saâdeddine El Othmani a endossé la casquette de l’avocat pour défendre le bilan de son gouvernement.

Devant les députés, il a longtemps vanté les places gagnées par le Maroc en 2018 et 2019 dans le rapport de la Banque mondiale «Doing business» et expliqué ses retombées sur les investissements étrangers, l’emploi et la défense du pouvoir d’achat des Marocains.

Ensuite, le chef de l’exécutif est passé aux prévisions de la croissance économiques de 2020. «Elle se situera entre 3,7 et 3,9%. C’est le meilleur pourcentage par rapport aux estimations annoncées en Europe, en Afrique et dans la région du Moyen-Orient», a-t-il fièrement indiqué.

En effet l’année prochaine, la Banque mondiale prévoit un léger recul des croissances dans certains pays africains, notamment en Côte d’Ivoire et au Ghana qui pourraient se situer, respectivement, à 6,9% contre 7% en 2019 et 5,4% contre 7,3% une année auparavant.