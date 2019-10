Tops & Flops des footballeurs marocains du Monde : Hamdallah, Abarhoun, Ennesyri, Belhanda

• LES TOPS

Le doublé de Hamdallah avec Al Nasr

Le derby de Riyad mettait aux prises le Hillal et Al Nasr d'Abderrazak Hamdallah et Nourredine Amrabat. Derby remporté par Al Nasr sur le score de 2 buts à 1, deux buts inscrit par Hamdallah.

Abderrazak Hamdallah has just won the Riyadh Derby on his own, with two goals to beat Al-Hilal away from home. What an incredible goalscorer he is. pic.twitter.com/dO5vtV2vez