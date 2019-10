Brexit : L’accord Maroc-GB conditionné par le résultat des élections du 12 décembre

Rabat et Londres ont scellé hier un accord d’association qui entrera en vigueur une fois que les accords UE-Maroc cesseront de s'appliquer pour le Royaume-Uni, après le Brexit. Une signature qui est la conclusion d’un long processus de rapprochement entre les deux parties.

Dès janvier 2018, l’ancienne cheffe de gouvernement Theresa May avait envoyé à Rabat Alistair Burt, alors ministre d’Etat chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, où il a rencontré successivement les ministres des Affaires étrangères, Pêche et Agriculture, Tourisme et Commerce et Industrie. Le 9 février de la même année, l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères, Mounia Boucetta, recevait l'envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le Commerce avec le Maroc et la Tunisie, Andrew Murrison.

Depuis, les échanges politiques vont crescendo. En juillet 2018, le Maroc et le Royaume-Uni ont lancé un nouveau cadre de partenariat avec la tenue à Londres de la première session du Dialogue stratégique, suivie d’une deuxième organisée le 17 septembre 2019 à Rabat. Entre ces deux sessions, il a y eu la visite de travail effectuée, en juin dernier à Rabat, par le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox.

«Le Royaume-Uni réaffirme sa position sur la question du Sahara en marquant son appui aux efforts sérieux et crédibles menées par le Maroc dans le cadre de son initiative d’autonomie», indique la Déclaration politique. L’accord d’association autorise en effet «l’accès au marché britannique de l’ensemble des produits issus, notamment du Sahara marocain», précise le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’accord résistera-t-il aux aléas de la politique britannique ?

Toutefois, cet accord pourrait ne pas tenir en cas de changement de majorité gouvernementale à l’occasion des prochaines élections législatives anticipées prévues le 12 décembre prochain. En effet, en cas de victoire du Parti Travailliste, son leader Jeremy Corbyn respectera-t-il les engagements pris par les Conservateurs de Boris Johnson, tout particulièrement sur l’intégration des produits du Sahara dans l’accord d’association ?

La proximité de Corbyn avec les thèses du Front est un secret de Polichinelle. En1983, il avait lancé le comité parlementaire pour soutenir le Front et en 2002 il avait même déposé au parlement britannique une motion soutenant «le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui» et appelant «le Conseil de sécurité à organiser un référendum».

Depuis son engagement n’a jamais faibli. En juin dernier, à l’occasion d’une conférence organisée à Londres en solidarité avec le Polisario, il n’avait pas hésité à prendre la parole pour réitérer son appui aux thèses du mouvement de Brahim Ghali. Une intervention très applaudie, d’ailleurs, par Aminatou Haidar également présente à l’événement.