Italie : Une Marocaine portée disparue depuis une semaine

A Stanghella et Polesine, deux communes de la région Vénétie au nord-est de l’Italie, autorités locales, habitants et proches sont à la recherche, depuis plusieurs jours, de Samira El Attar. Âgée de 43 ans, cette maman d’un enfant, est portée disparue depuis lundi dernier.

Samedi, le média La voce di Rovigo a rapporté que la disparition de la femme aurait eu lieu lundi après avoir emmené son enfant à l’école et être passée voir une connaissance. «Plus aucune nouvelle de la Marocaine de 43 ans vivant à Stanghella, parfaitement intégrée et qui n'aurait eu aucune raison, assurent ceux qui la connaissent bien, de s'éloigner de sa famille, de son mari et de son bébé», précise le média.

Vendredi, les carabiniers, alertés depuis mardi dernier par le mari de la Marocaine, ont fait appel à des chiens de détection pour les aider à retrouver cette maman. Le média rapporte aussi les craintes, alors que même son téléphone aurait cessé de fonctionner depuis le jour de sa disparition.