Laâyoune : Quatre individus arrêtés pour liens avec un réseau de trafic international de drogue

Le service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune a arrêté, samedi soir, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), quatre individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue et de psychotropes ainsi que pour possession d’armes de chasse sans permis.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de deux fusils de chasse, 53 cartouches, des uniformes militaires étrangères, six voitures, quatre zodiacs à moteur, sept lampes torches, trois projecteurs, un téléphone satellite, deux talkie-walkies, outre des conteneurs remplis de près de 1 000 litres d’essence.

Les opérations de fouille ont permis aussi de découvrir 760 kilogrammes de tabac de contrebande, 22 armes blanches de différentes tailles, 22 plaques d'immatriculation de voitures et d’autres de zodiacs, quatre GPS, une paire de jumelles et six extincteurs, précise la DGSN.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’ensemble des actes criminels reprochés aux membres de ce réseau, identifier ses éventuelles ramifications aux niveaux national et international et appréhender tous les complices potentiels, conclut le communiqué.