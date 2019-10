Mondiaux de Karaté des jeunes au Chili : Une médaille d'or pour le Marocain Yassine Sekouri

Le Marocain Yassine Sekouri a remporté samedi la médaille d'or chez les moins de 21 ans (U21, -75kg), offrant ainsi au Maroc son troisième titre mondial lors des Championnats du monde de karaté, organisés du 23 au 27 octobre à Santiago du Chili.

Lors de cette même journée, les Marocains Anas Alami et Mohamed Bahri ont remporté le bronze chez les U21, respectivement dans les épreuves 67kg et 84kg.

Cette nouvelle médaille d'or de Yassine Sekouri s'ajoute à celles remportées par Mehdi Sriti et Aya Ouhra. Cette dernière a été sacrée dans la catégorie des +54Kg, alors que sa compatriote Saouesen Benchbab a remportée la médaille de bronze chez les -54Kg (cadettes). Abdelali Jina a décroché la médaille d'argent chez les juniors (-55kg).

Mercredi, la Marocaine Aya Nassiri avait remporté la médaille de bronze en Kata individuel.

Le Maroc compte désormais 8 médailles, trois en or, une d'argent et quatre en bronze au terme de la quatrième et avant-dernière journée de ces championnats mondiaux réservés aux cadets, juniors et U21.