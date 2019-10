Casablanca : Le Club des dirigeants du Maroc tient son premier congrès sur le digital

Le Club des dirigeants du Maroc (CDM) organise ces samedi et dimanche à Casablanca la première édition du congrès international sur l’économie numérique «Digital Now».

Un événement qui intervient compte tenu du «défi majeur auquel sont confrontées aujourd’hui les entreprises concernant la transformation digitale», explique le CDM dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Pour le club, «la transformation digitale présente aujourd’hui un énorme potentiel de croissance pour les TPE-PME, les grandes entreprises, les administrations et les institutions, d’où l’impératif de cerner ce savoir-faire et d’en maîtriser les risques».

L’événement se veut «stratégique et fédérateur» et doit réunir, deux jours durant, plus de 500 participants et intervenants de renommée internationale, qui débattront autour du digital et ses différentes composante. Ils discuteront aussi des opportunités et de l’impact du développement numérique, poursuit-on.

Des professeurs et spécialistes du Digital venant de France et du Canada partageront avec leurs homologues marocains autour de la question.

Des conventions seront signés et des trophées «Digital Now» seront remis à des institutions, des startups et des initiatives privées qui se démarquent dans le domaine digital, conclut le communiqué.