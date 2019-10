Maroc : Un réseau de trafic de bébés démantelé à El Kelâa des Sraghna      

Les autorités de la province d’El Kelâa des Sraghna ont démantelé un réseau de trafic de bébés alors que les membres de cette cellule s’apprêtaient à céder un nouveau-né. Selon Assabah de ce vendredi, les mises en cause, trois femmes qui seraient impliquées dans ce trafic, auraient convenu de «céder un nouveau-né moyennant de l’argent après l’accouchement d’une femme porteuse dans l’hôpital provincial».

Cette affaire a éclaté à cause d’une dispute ayant opposé la mère biologique, l’intermédiaire et la mère adoptive. «Une prise de bec qui a mis la puce à l’oreille des vigiles et des fonctionnaires de l’hôpital qui se sont empressés d’aviser la police», poursuit le journal, selon lequel «l’intervention des fonctionnaires et de la direction de l’hôpital a permis de résoudre le mystère».

En effet, en examinant le registre des personnes admises au service de la maternité, les fonctionnaires auraient découvert que la mère biologique âgée de 28 ans s’est présentée sous un faux nom. Elle était accompagnée de l’intermédiaire qui s’est occupée d’elle jusqu’à son accouchement afin de finaliser un accord conclu auparavant. En vertu de cet accord, elle devait confier son bébé à l’intermédiaire avant de la rejoindre par la suite pour lui verser le montant de la «transaction».

Les éléments de la sécurité privée auraient arrêté la femme au moment où elle essayait de quitter l’hôpital en emportant le bébé sans autorisation de sortie. La mère biologique aurait, elle aussi, été surprise en train de ranger ses affaires pour quitter les lieux.

Les enquêteurs essaient de savoir s’il existe d’autres personnes impliquées dans ce trafic, car il semble que l’intermédiaire n’en serait pas à son premier méfait, conclut le journal cité par Le 360.